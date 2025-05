Real Madridi gjen pasuesin e Ancelottit

Real Madridi pritet të nisë sezonin e ardhshëm me një emër të ri në stol, dhe ai do të jetë ish-mesfushori legjendar, Xabi Alonso. Lajmin e ka konfirmuar gazetari Fabrizio Romano të premten, i cili bën të ditur se Alonso e ka pranuar ofertën e klubit madrilen dhe marrëveshja do të finalizohet së shpejti.

Sipas raportimeve, Alonso ishte zgjedhja e vetme dhe absolute e presidentit Florentino Perez dhe drejtuesve të klubit, të cilët kanë qenë të vendosur për rikthimin e spanjollit në “Santiago Bernabeu”.

Ai do të zëvendësojë Carlo Ancelottin, i cili pritet të marrë drejtimin e Kombëtares së Brazilit. Ndërkohë, në Bayer Leverkusen tashmë kanë nisur kërkimet për pasuesin e Alonsos.

Xabi Alonso bëri histori sezonin e kaluar me Leverkusenin, duke i sjellë klubit titullin e parë të kampionit në Bundesliga dhe duke i dhënë fund dominimit të Bayern Munich. Përveç titullit, ai fitoi edhe Kupën e Gjermanisë.

Për Alonson do të jetë rikthim në Madrid, ku ka luajtur si futbollist nga viti 2009 deri në 2014, duke fituar Ligën e Kampionëve (2014), La Ligën (2012), dhe zhvilluar 236 ndeshje me “Los Blancos”.

Në karrierën e tij të lavdishme, ai ka fituar gjithashtu Champions League me Liverpoolin (2005) dhe është dy herë kampion i Evropës me Spanjën.