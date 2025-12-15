Real Madridi po përgatit një transferim me kosto të ulët

Real Madridi po dëshmon edhe një herë se planifikimi sportiv i klubit shkon përtej afatit të shkurtër, teksa po punon për një transferim me kosto të ulët, i menduar kryesisht për të ardhmen.
Sipas raportimeve, klubi madrilen po monitoron nga afër Min-hyeok Yang, anësorin koreanojugor, i cili tashmë po luan në Angli dhe përputhet plotësisht me politikën e Real Madridit për të investuar te lojtarët e rinj me potencial të madh zhvillimi.
Plani i Real Madridit nuk është që ta përforcojë menjëherë ekipin e parë, por të sjellë talente të reja, t’i zhvillojë gradualisht dhe të vlerësojë progresin e tyre brenda strukturës së klubit.
Marrëveshja që po shqyrton klubi madrilen mund të arrijë deri në 7 milionë euro. Sipas planit, 5 milionë euro do të ishin shumë fikse, ndërsa 2 milionë të tjera do të përfshiheshin si bonuse, një formulë e zakonshme për transferime të tilla, që synon të minimizojë rrezikun financiar.