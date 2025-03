Real Madridi siguron Alexander-Arnoldin

Mbrojtësi i krahut të djathtë, Trent Alexander-Arnold do të jetë përforcimi i parë i skuadrës së Real Madridit në verë.

Të martën është raportuar se anglezi 26-vjeçar ka arritur marrëveshje me Real Madridin, e cila do të bëhet zyrtare në fund të këtij sezoni.

Alexander-Arnold te Real Madridi do të transferohet si lojtar i lirë, pasi në verë i skadon kontrata me Liverpoolin.

Alexander-Arnold do të firmos kontratë pesëvjeçare me klubin spanjoll dhe do të ketë pagë vjetore prej 7.5 milionë eurosh.

Ai është produkt i akademisë së Liverpoolit dhe prej vitit 2016 është pjesë e ekipit të parë, ndërsa këtë sezon ka 3 gola e 7 asistime në të gjitha garat.