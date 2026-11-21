Real Madridi ka arkëtuar tri pikë të mëdha pas një përmbysjeje dramatike ndaj Celta Vigos, duke triumfuar me rezultat përfundimtar 2:1 në ndeshjen e Xhiros së 13-të të LaLigës.
Edhe pse e mbyllën pjesën e parë në disavantazh dhe shpërdoruan një penallti, madrilenët reaguan fuqishëm në fraksionin e dytë me golat e Jude Bellinghamit dhe zëvendësuesit Carlos Espí, duke e ruajtur epërsinë deri në vërshëllimën e fundit të gjyqtarit.
Mysafirët befasuan që në minutën e 6-të, kur Pablo Durán shënoi për 0:1 pas asistimit të Williot Swedbergut. Real Madridi pati mundësinë ideale për të rikthyer baraspeshën në minutën e 38-të, por Kylian Mbappé dështoi nga pika e bardhë e penalltisë, duke bërë që skuadrat të shkonin në pushim me avantazhin minimal të Celta Vigos.
Në pjesën e dytë, lëvizjet nga stoli ndryshuan ritmin e lojës. Pas trefishit të zëvendësimeve të Real Madridit në minutën e 57-të (ku u aktivizuan Vinícius Júnior, Trent Alexander-Arnold dhe Bernardo Silva), Jude Bellingham gjeti golin e barazimit 1:1 në minutën e 66-të, i shërbyer nga Kylian Mbappé.
Kur takimi po hynte në minutat e fundit, Carlos Espí – i cili hyri në fushë në minutën e 79-të në vend të Eduardo Camavingës – shënoi golin e fitores 2:1 në minutën e 85-të. Në kohën shtesë (90+4’), vetë Espí u ndëshkua me karton të verdhë, por rezultati nuk ndryshoi më./IndeksOnline/