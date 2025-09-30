Reali bindës ndaj Almatyn

Skuadra e Real Madridit, ashtu siç pritej, edhe doli me pikë të plota nga stadiumi Almaty në Kazakistan.
Madrilenët shënuan fitore me rezultat 5:0 ndaj ekipit Kairat Almaty.
Është fitorja e dytë rresht për djelmoshat e trajnerit Xabi Alonso dhe humbja e dytë për ekipin nga Kazakistani.
Futbollisti Kylian Mbaoppe shënoi het-trik (25’ – nga penalltia, 52’ e 74’), Camavinga (83’) e Diaz (90+3′).
Pas xhiros së dytë në Champions League, Reali kryeson me 6 pikë e Almaty renditet në pozitën e 36-të me 0 pikë..