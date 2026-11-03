Recetë: Kek me mollë në 10 minuta

Keku me mollë është një nga ëmbëlsirat më të thjeshta por edhe më të lehta për stomakun! Ka kosto të ulët dhe pëlqehet nga fëmijët!
Koha e përgatitjes – 10 minuta
Përbërësit për tavë me diametër 24 cm:
● 3 vezë
● 3 mollë ose frutë tjetër
● 9 lugë miell
● 9 lugë sheqer
● 9 lugë qumësht
● 9 lugë vaj ulliri
● 1 bustinë sodë për ëmbëlsira
Përgatitja:
Ndezim furrën në 180° C.
Përziejmë me rrahësen e vezëve me dorë, sipas kësaj radhe: vezët me sheqerin, miellin, qumështin, vajin dhe sodën me sitë. Hedhim brumin në tavën e lyer me vaj e miell, vëmë sipër frutat e prera në copa dhe e pjekim për 40 minuta.