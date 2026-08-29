Referendumi në Islandë, votohet për rihapjen e bisedimeve për anëtarësim në BE

Islandezët votuan të shtunën nëse do të rihapin bisedimet e anëtarësimit me Bashkimin Evropian, me banorët e ishullit të ndarë në mes pas një fushate të fokusuar në koston e jetesës, sigurinë, sovranitetin dhe kontrollin mbi ujërat e peshkimit.
Gara është shumë e ngushtë për t’u përcaktuar. Një sondazh i Gallup të premten sugjeroi se një shumicë e ngushtë kundërshtoi propozimin e qeverisë për rihapjen e negociatave, një ndryshim i vogël nga sondazhet e mëparshme që tregonin një epërsi të ngushtë për mbështetësit e rifillimit të bisedimeve.
Aktivistët që mbështesin bisedimet thonë se anëtarësimi në bllok mund të lehtësojë normat e larta të interesit dhe të ofrojë më shumë siguri në një botë të trazuar nga lufta në Ukrainë dhe kërcënimet e Presidentit të SHBA-së Donald Trump mbi një ishull tjetër Arktik, Groenlandën .
Aktivistët e “Jo”-së argumentojnë se anëtarësimi në BE do të kërcënonte sovranitetin dhe ujërat e peshkimit të ishullit.
Fushata e referendumit ka nxitur debatin rreth vendit të Islandës në botë, u tha kryeministrja Kristrun Frostadottir gazetarëve pasi hodhi votën e saj në kryeqytet të shtunën.
“Kjo është një ditë e mrekullueshme, e kemi pritur këtë me vite që të mund të votojmë”, tha Frostadottir, duke shtuar se qeveria e saj do të vazhdojë punën e saj pavarësisht rezultatit.
Nëse votuesit thonë “po”, kjo vetëm sa do t’i hapte rrugën diskutimeve me Brukselin. Islanda do të duhej të mbante një referendum të dytë, me shumë mundësi disa vite më vonë, për të vendosur nëse do t’i bashkohet BE-së.
Islanda aplikoi për herë të parë për t’u anëtarësuar në BE në vitin 2009, mes një krize financiare që e goditi veçanërisht rëndë ekonominë e vogël dhe të ekspozuar të vendit. Bisedimet përfunduan në vitin 2013 kur një qeveri euroskeptike e shtyu procesin.
Trazirat e përtërira gjeopolitike i kanë sjellë urgjencë të re një çështjeje për të cilën islandezët kanë
Qendrat e votimit mbyllen në orën 22:00 GMT sipas orës lokale dhe rezultatet priten në orët e para të së dielës.