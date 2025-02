Renault 5 Turbo është rikthyer, por në një version elektrik

Thashethemet janë bërë realitet dhe Renault ka vendosur edhe një herë të rikthejë në skenë një kombinim unik të fuqisë brutale dhe paketimit kompakt.

Ashtu si në dy gjeneratat e mëparshme, Renault i qëndroi besnik konceptit origjinal të vlerave ekstreme, dhe në një paketë moderne që nënkupton edhe 500 kuaj fuqi dhe lëvizje me rrota të pasme.

Megjithatë, siç sugjeron emri, Renault 5 Turbo 3E mundësohet nga energjia elektrike.

Ka dy motorë elektrikë, të cilët vënë në funksion rrotat e pasme. Renault serik më i fuqishëm në histori arrin 100 km/h në vetëm 3.5 sekonda.

Ka pak pika kontakti me modelin standard. Ky përdor një shasi monokoke karboni, e cila minimizon masën. Estetika përfaqëson një kombinim të stilit retro dhe futurist me lidhje të dallueshme me origjinalin në formën e dritave dhe vetë siluetës.

Nuk dihen detaje për çmimin dhe datën e mbërritjes në treg. Disa burime përmendin vitin 2026 dhe supozohet se prodhimi do të jetë rreptësisht i kufizuar.

Natyrisht, gjithçka e përmendur gjithashtu tregon për një çmim shumë më të lartë se çdo gjë nga oferta e Renault