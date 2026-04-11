Rendja drejt qiejeve pasi e kanë bërë botën lëmsh

Misioni historik Artemis II përfundon: astronautët, në Tokë pas orbitës hënore
Kapsula Artemis II me një ekuipazh prej katër anëtarësh është kthyer me sukses në Tokë dhe është ulur në Oqeanin Paqësor, pas pothuajse dhjetë ditësh në hapësirë, duke i dhënë fund udhëtimit të parë njerëzor në afërsi të Hënës në më shumë se gjysmë shekulli.
Kapsula Orion në formë kupole e NASA-s, e quajtur Integrity, u hodh me parashutë në mënyrë të sigurt në ujërat e qeta pranë bregdetit të Kalifornisë Jugore pak pas orës 5:07 pasdite sipas orës lokale (00:07 GMT të shtunën). Misioni i çoi astronautët katër ditë më parë në një distancë prej 252,756 miljesh nga Toka, më thellë në hapësirë sesa kishte fluturuar kushdo më parë.
Fluturimi Artemis II, i cili mbuloi një distancë totale prej 694,392 miljesh (1,117,515 kilometrash), përfshinte dy orbita të Tokës dhe një fluturim kyç të hënës rreth 4,000 milje mbi sipërfaqen e saj. Ishte fluturimi i parë provë me pilot i programit Artemis, i cili synon të kthejë astronautët në hënë deri në vitin 2028, raportoi Reuters.
Ulja shkoi pa probleme dhe NASA e përshkroi atë si “përsosmërisht të saktë”. Komandanti i misionit Reid Wiseman konfirmoi menjëherë pas zbritjes se të gjithë anëtarët e ekuipazhit ishin të qëndrueshëm dhe në gjendje të mirë.
Ekipet e NASA-s dhe Marinës Amerikane siguruan kapsulën në më pak se dy orë dhe nxorën ekuipazhin, i përbërë nga astronautët amerikanë Reid Wiseman, Victor Glover dhe Christina Koch, si dhe astronauti kanadez Jeremy Hansen.
Kthimi në Tokë ishte pjesa më e rrezikshme e misionit, gjatë së cilës u testua qëndrueshmëria e mburojës së nxehtësisë së kapsulës. Orion hyri në atmosferë me një shpejtësi 32 herë më të madhe se shpejtësia e zërit, ndërsa temperatura në sipërfaqen e kapsulës arriti rreth 2,760 gradë Celsius. Gjatë rihyrjes, pati një ndërprerje të planifikuar të komunikimit që zgjati më shumë se gjashtë minuta.
Pasi rivendosën kontaktin, parashutat e ngadalësuan me sukses kapsulën përpara se ajo të ulej butësisht në sipërfaqen e oqeanit. Astronautët u transferuan më pas me helikopter në anijen USS John P. Murtha, ku iu nënshtruan ekzaminimeve mjekësore.
Misioni filloi më 1 prill me një nisje nga Kepi Canaveral, Florida, kur ekuipazhi u ngrit në bordin e raketës Space Launch System të NASA-s. Gjatë fluturimit, ata vizituan gjithashtu anën e largët të Hënës, duke u bërë astronautët e parë që e bënë këtë që nga misionet Apollo të viteve 1960 dhe 1970.
Misioni përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt planeve të ardhshme të NASA-s për të kthyer njerëzit në Hënë, dhe gjithashtu si përgatitje për qëllimin afatgjatë të dërgimit të një ekuipazhi njerëzor në Mars.