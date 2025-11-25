​Rënia e kriptovalutave gati të mbarojë? Arsyet kryesore për një rritje të re

Rënia e kriptovalutave u përshpejtua këtë javë, me Bitcoin që ra në mbështetjen kryesore në 80.000 dollarë dhe kapitalizimin e tregut të të gjitha tokenëve që ra në 2.90 trilionë dollarë.
Shumica e altkoineve kanë rënë me dy shifra në shtatë ditët e fundit, me EthereumEthereumeth -0.26% Ethereum, RippleXRPxrp -1.77% XRP, Binance Coin (BNB) dhe CardanoCardanoada -3.47% Cardano që ranë me mbi 12%.
Megjithatë, mes parashikimeve të vazhdueshme të fatkeqësisë, ka shenja se rënia e tregut të kriptovalutave është gati të mbarojë.
Një nga katalizatorët e mundshëm për një rritje të re të kriptovalutave është se Indeksi i Frikës dhe Lakmisë, ka rënë në nivelin më të ulët të vitit deri më sot prej 10, raporton KosovaPress.
Kjo rënie ndodhi ndërsa momentumi në industrinë e kriptovalutave u zbeh, paqëndrueshmëria u rrit dhe ndjenjat në mediat sociale u bënë negative.
Një vështrim më i afërt tregon se shumica e tregjeve në rritje të kriptovalutave fillojnë sa herë që indeksi është në të kuqe. Për shembull, BitcoinBitcoinbtc -0.18% Bitcoin u rrit në një rekord të ri në maj të këtij viti, disa javë pasi indeksi u zhvendos në zonën ekstreme të frikës.
Nga ana tjetër, tregjet e kriptovalutave gjithmonë fillojnë kur indeksi është ose në zonën jeshile ose në zonën ekstreme të lakmisë. Prandaj, me nëntorin që po i afrohet fundit, ekziston mundësia që dhjetori të jetë një muaj më i mirë për kriptovalutat.
Të dhënat tregojnë se Indeksi i Forcës Relative të Kapitalizimit të Tregut të Kriptovalutave ka rënë në nivelin e mbishitur prej 24. Kjo do të thotë që modeli i divergjencës në rënie që ka vazhduar që nga korriku i këtij viti po i afrohet fundit të tij.
Ekziston mundësia që Bitcoin dhe altkoin-et e tjera të fillojnë të rimëkëmben në javët e ardhshme.
Një arsye tjetër e mundshme pse rrëzimi i kriptovalutave po mbaron është se pastrimi i vazhdueshëm në industri po mbaron. Ky pastrim shihet në interesin e hapur të kontratave të ardhshme.
Të dhënat e CoinGlass tregojnë se interesi i hapur i kontratave të ardhshme ka rënë në 123 miliardë dollarë, nga niveli më i lartë i vitit deri më sot prej mbi 320 miliardë dollarësh. Likuidimet totale që nga 10 tetori janë rritur në mbi 40 miliardë dollarë.
Ka katalizatorë të tjerë të mundshëm për rritjen e ardhshme të kriptovalutave, duke përfshirë shanset e larta për uljen e normave të interesit të Rezervës Federale, rritjen e furnizimit me para M2 dhe miratimet e vazhdueshme të ETF-ve altcoin.