Reshjet e dëborës shënojnë fillimin e dimrit të ashpër në Jammu dhe Kashmir

Reshjet e dendura të dëborës mbuluan Jammu dhe Kashmirin e administruar nga India të dielën, duke shënuar mbërritjen e “Chillai Kalan”, periudhës më të ashpër 40-ditore të dimrit në rajon, raporton Anadolu.
Ndërsa temperaturat ranë ndjeshëm, peizazhi u zbardh duke krijuar skena piktoreske, por edhe duke ndikuar në jetën e përditshme. Vendasit dhe turistët shijuan motin duke rrëshqitur me sajë dhe duke luajtur me topa dëbore ndërsa të tjerë përdorën kuaj për të lundruar në terrenin e mbuluar me dëborë.
Trafiku rrugor zhvillohet ngadalë për shkak të kushteve të rrëshqitjeve. Kioskat në rrugë u mbuluan nga shtresa e dëborës.
“Chillai Kalan” njihet tradicionalisht për temperaturat nën zero dhe reshjet e dendura të dëborës që shpesh e shkëputin luginën nga pjesa tjetër e rajonit.