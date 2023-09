Rolls-Royce që kushton 1 milion euro

Mansory është një nga kompanitë e pakta që ofron paketa të pasura modifikimi për Rolls-Royce Phantom, por duke pasur parasysh se bëhet fjalë për një sedan ultraluksoz, asnjë modifikim nuk është i lirë.

Një shembull unik i Mansory Phantom u nxor në shitje në Gjermani me çmim prej 975 mijë eurosh.

Modifikimi përfshin një parakolp unik përpara, drita shtesë LED për ditën dhe një ndarës karboni. Grila e radiatorit dhe pjesa e poshtme janë të ndriçuara, ndërsa ngjyra e ndezur portokalli përputhet me figurën e Spirit Of Ecstasy, logon dhe një vijë të hollë që kalon nëpër profil. Pjesa tjetër e veturës është e zezë. Të gjitha pjesët e ndritshme janë errësuar.

Vetura në pamjen e jashtme përfshin dyer me hapje anësore. Vetura është e pajisur me një sistem shkarkimi sportiv të telekomanduar Mansory, si dhe rrota DX5 me ngjyrë të zezë.

Pjesa e brendshme është në ngjyrë portokalli dhe është rimbështjellë tërësisht me lëkurë.

Vetura ka një motor V12 me dy turbo 6.75 litra me mbulesë të re karboni, i cili pas modifikimit, zhvillon 602 kuaj fuqi, pra 39 më shumë se konfigurimi i fabrikës. /koha