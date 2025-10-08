Ronaldo flet për të ardhmen, pensionimi nuk është opsion

Cristiano Ronaldo ishte atraksioni kryesor në mbrëmjen gala “Portugal Football Globes”, ku ai mori çmimin “Prestigio” për futbollistin më të mirë të gjitha kohërave te Portugalia.
Ish-sulmuesi i Real Madridit, i cili ka fituar Kampionatin Evropian dhe Ligën e Kombeve me Portugalinë, mbajti një fjalim emocionues rreth krenarisë së tij të vazhdueshme për përfaqësimin e vendit të tij.
“Kam qenë me ekipin kombëtar për 22 vjet. Vetëm kjo tregon shumë për pasionin që kam për të veshur këtë fanellë, për të fituar trofe, për të luajtur për Portugalinë”, tha Ronaldo. “Shpesh them, nëse do të mundja, do të luaja futboll vetëm për ekipin kombëtar dhe jo për ndonjë klub , sepse ky është kulmi i asaj që një futbollist mund të arrijë”
Ronaldo pranoi se ende në kërkim të madhështisë. Pas ceremonisë, 40-vjeçari tregoi edhe një herë ambicien dhe zjarrin konkurrues që kanë përcaktuar karrierën e tij.
Pavarësisht se ka shënuar tashmë më shumë se 900 gola në karrierë , Ronaldo këmbënguli se nuk është gati të ndalet dhe se nuk po mendon për pensionimin.
“Ende e kam pasionin për këtë . Familja ime më thotë se është koha të ndalem, se nuk kam nevojë të shënoj 1,000 gola pasi kam shënuar tashmë mbi 900”, tha sulmuesi i Al Nassr. “Por nuk është kështu si e shoh unë. Unë ende po prodhoj gjëra të mira, duke ndihmuar ende klubin tim dhe vendin tim. Pse të ndalem tani? Jam i sigurt se kur të mbaroj, do të largohem i përmbushur sepse dhashë gjithçka. Për momentin, bëhet fjalë për të shijuar momentin. E di që nuk më kanë mbetur shumë vite, por ato pak që kanë mbetur, dua t’i shijoj në maksimum”.
Kur u pyet për synimet e tij për të ardhmen, Ronaldo tha se nuk është më i fiksuar pas rekordeve apo arritjeve afatgjata.
“Të them të drejtën, nuk e shoh më si një obsesion. Nëse do të më kishit pyetur 20 vjet më parë, ndoshta do të kisha thënë diçka tjetër, se doja të pushtoja botën. Por tani i shoh gjërat ndryshe. Mosha na mëson të mendojmë ndryshe. Filozofia ime është të jetoj ditë pas dite, sepse gjërat mund të ndryshojnë në një çast. Nuk mund të bësh plane afatgjata në këtë lojë”, tha Ronaldo.
Superylli Ronaldo preku edhe objektivin afatshkurtër të Portugalisë: kualifikimin për Kupën e Botës të vitit të ardhshëm.
“Qëllimi ynë është të fitojmë dy ndeshjet e ardhshme dhe të sigurojmë vendin tonë në Kupën e Botës. Do të mendojmë për turneun më vonë. Për momentin, duhet të përqendrohemi te e tashmja, ndërkohë që duhet të kemi sytë hapur te ajo që na pret. Do të ishte një ëndërr, por hap pas hapi”, insistoi ai.
Ronaldo do të jetë përsëri kapiteni i Portugalisë këtë të shtunë, kur do të përballet me Irlandën.
Tri ditë më vonë, ata do të përballen me Hungarinë në shtëpi, në atë që mund të vulosë kualifikimin e Portugalisë në Botërorin 2026.