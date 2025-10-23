Rrahmani mungon edhe ndaj Interit

Rikthimi i Amir Rrahmanit në fushë te Napoli për këtë fundjavë nuk është plotësisht i sigurt, kanë njoftuar mediumet italiane të enjten.
Përkundër raportimeve të mëhershme se Rrahmani do të jetë gati për derbin me Interi, situata e tij mbetet ende e paqartë.
Rrahmani i ka munguar Napolit që nga data 30 gusht dhe nuk ka luajtur në tetë ndeshjet e fundit në të gjitha garat, ndërsa në klub nuk janë të sigurt për kthimin e tij kundër Interit.
Napoli të shtunën prej orës 18:00 përballet me Interin, ndërsa Rrahmani ka gjasa të mos ftohet nga trajneri Antonio Conte për këtë ndeshje.
Sipas mediumeve në Itali, Rrahmani mund të përfshihet në listën e futbollistëve të ftuar për këtë derbi vetëm nëse rikuperohet plotësisht, në të kundërtën, ai do të rikthehet të martën kundër Lecces.