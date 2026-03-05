Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Rritet shkalla e vetëvrasjeve në Korenë e Jugut në vitin 2024

Kënaqësia e përgjithshme e koreano-jugorëve me jetën tregoi pak ndryshime në vitin 2024 krahasuar me vitin e kaluar ndërsa shkalla e vetëvrasjeve në vend vazhdon të rritet, sipas një raporti qeveritar të publikuar sot, transmeton Anadolu.

Raporti vjetor i cilësisë së jetës, i publikuar nga Ministria e të Dhënave dhe Statistikave, zbuloi se rezultati kombëtar i kënaqësisë me jetën ishte 6.4 nga 10 në vitin 2024, i njëjti nivel i regjistruar në vitin 2023, sipas Yonhap News.

Studimi tregon se nivelet e të ardhurave luanin rol në mënyrën se si njerëzit vlerësonin jetën e tyre.

Familjet që fitonin më pak se 1 milion won (rreth 682 dollarë) në muaj raportuan rezultatin më të ulët të kënaqësisë prej 5.8 ndërsa familjet me të ardhura mujore prej 3 milion won ose më shumë regjistruan rezultate midis 6.4 dhe 6.5, afër mesatares kombëtare.

Raporti gjithashtu krahasoi nivelet e kënaqësisë me jetën e Koresë së Jugut me ato të ekonomive të tjera të zhvilluara, duke cituar gjetjet nga Rrjeti i Zgjidhjeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara.

Bazuar në një mesatare trevjeçare nga viti 2022 deri në vitin 2024, Koreja e Jugut u rendit e 33-ta midis 38 vendeve anëtare të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, me një rezultat mesatar prej 6.04.

Kjo shifër është nën mesataren e OECD-së prej 6.5, duke nxjerrë në pah një hendek midis Koresë së Jugut dhe shumë ekonomive të tjera të përparuara në cilësinë e perceptuar të jetës.

Raporti thekson shqetësimet në rritje të shëndetit mendor. Shkalla e vetëvrasjeve u rrit në 29.1 vdekje për 100 mijë njerëz në vitin 2024, 1.8 më shumë se vitin e kaluar, duke shënuar rritjen e dytë vjetore radhazi.

Kjo përfaqëson nivelin më të lartë që nga viti 2011, kur vendi regjistroi 31.7 vetëvrasje për 100 mijë njerëz, tha raporti.

