Rrjedh një video promovuese e Xiaomi 17 Pro

Pasi është zbuluar se Xiaomi 17 Pro do të ketë një ekran të dytë në pjesën e pasme, Ice Universe publikoi një video promocionale për këtë pajisje.
Xiaomi ka konfirmuar tashmë se modelet Xiaomi 17, 17 Pro dhe 17 Pro Max do të prezantohen zyrtarisht këtë muaj.
Para ngjarjes së prezantimit, kemi mësuar shumë informacione për to. Ekzistenca e ekranit të pasmë në modelin Xiaomi 17 Pro është konfirmuar edhe një herë.
Sipas informacionit të njohur deri tani, kjo do të jetë një nga karakteristikat kryesore që do ta dallojë Pro dhe Pro Max (të dyja kanë ekran të dytë) nga modeli standard Xiaomi 17.
Xiaomi 17 Pro gjithashtu pritet të ketë një ekran OLED 6.3 inç me korniza simetrike jashtëzakonisht të vogla, procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Gjithashtu edhe një sistem të trefishtë kamerash të pasme me markën Leica, përfshirë një kamerë kryesore 50 MP me hapje të aperturës f/1.67, një kamerë ultra-shumë këndore me një distancë fokale prej 17 mm dhe një kamerë telefoto me hapje aperturë f/3.0 dhe zmadhim optik 5x.