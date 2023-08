⚡️Wowww!! Incredible video/images of lightning striking the clock tower in Mecca, Saudi Arabia…..

via: @TheInsiderPaper #lightning #البرق #مكة #Makkah #SaudiArabia pic.twitter.com/5CUXOSzbOu

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 13, 2023