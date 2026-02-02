Rrugët drejt pikave kufitare të kalueshme, disa segmente me borë e akull

Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar njofton se qasjet drejt pikave kufitare në përgjithësi janë të lira për qarkullim dhe infrastruktura rrugore paraqitet në gjendje të kalueshme.
Në pjesën më të madhe të rrugëve magjistrale nuk janë evidentuar vështirësi si bora, akulli apo mjegulla, ndërsa drejtimet kryesore që lidhin qytetet me pikat kufitare po funksionojnë normalisht.
Megjithatë, në disa segmente ka kushte më të vështira për qarkullim.
Në rrugën Pejë–Kullë është raportuar borë dhe mjegull, ndërsa në aksin Prishtinë–Mutivodë ka prani të borës dhe akullit.