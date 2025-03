Rutte për dialogun Kosovë-Serbi: Palët të bëjnë kompromise të duhura

Mark Rutte, sekretar i përgjithshëm i NATO-s, ka thënë se Kosova e Serbia duhet të bëjnë “kompromise të duhura” në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Sipas tij, “të dyja palët duhet të fokusohen në dobitë afatgjate”.

Ai ka thënë se e kupton që kjo kërkon vendime të vështira, por sipas tij, duhet të shihet “pamje më e gjerë”.

“NATO-ja do të vazhdojë të mbështesë plotësisht normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës, udhëhequr nga BE-ja. Është e vetmja mënyrë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura dhe për të ofruar të ardhme stabile dhe që të mbrohen të gjitha komunitetet. Për ta shtyrë përpara këtë dialog, të dyja palët duhet të shfaqin fleksibilitet, të bëjnë kompromise të duhura dhe të fokusohen në dobitë afatgjate. E kuptoj plotësisht që kjo kërkon vendime të vështira, por duhet të shohim pamje më të gjerë. Normalizimi sjell stabilitet më të madh, më shumë mundësi investimi dhe më pas siguri më afatgjatë për të gjithë rajonin në dobi të të gjithëve. Ky është mesazhi që do të vazhdoj ta përsëris”, ka thënë ai në konferencën e përbashkët me presidenten Osmani.

Rutte: Përkushtimi i NATO-s për stabilitet mbetet i qëndrueshëm

Rutte është zotuar po ashtu se përkushtimi i NATO-s për stabilitet e paqe në Kosovë dhe rajon mbetet i qëndrueshëm.

“Trupat tanë punojnë pa pushim për të siguruar ambient me rend dhe siguri në përputhje me mandatin e KFOR-it. Një rajon më i sigurt nënkupton më shumë siguri për të gjithë zonën e NATO-s”, ka thënë ai. “Jemi të gatshëm t’i përgjigjemi çfarëdo zhvillimi të sigurisë. Dhe në këtë kuptim shpresojmë të shohim bashkëpunim edhe më të thellë në mes të institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it. NATO-ja do të vazhdojë të luajë rolin e vet në mandatin e vet për sigurinë e të gjithëve. Këtë e bëjmë në bashkërendim të afërt me Policinë e Kosovës, EULEX-in dhe rolet tona përkatëse”, ka thënë ai.

Rutte ka shtuar tutje se të gjitha palë duhet të zgjedhin diplomacinë para dhunës.