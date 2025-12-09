Sa sheqer duhet t’i hidhni kafes dhe kujdesi që duhet të tregoni

Sigurisht, dita e të gjithëve nis me kafen e mëngjesit. Dikush e pi në shtëpi, dikush në kafene e dikush tjetër në zyrë.
Të gjithë i drejtohemi kafesë pavarësisht kemi ngrënë apo jo mëngjes.
Kafeja është një nga pijet më të rëndësishme për të nisur ditën çdo mëngjes.
Ajo është transformuar në një përbërës tejet të nevojshëm për një paradite energjike.
Studimet konfirmojnë se njerëzit mund të heqin dorë nga alkoli, por e kanë të pamundur të heqin dorë nga kafeja e mëngjesit.
Studimi në fakt nuk vlen për të gjithë, por nënvizon rëndësinë e kafesë në jetën e shumë njerëzve.
E megjithatë, disa preferojnë ta pijnë kafen pa përbërës të tjerë shtesë siç është sheqeri, e disa tjetër as që e mendojnë kafen e hidhur pa pasur pak ëmbëlsi.
Por sa e shëndetshme është kafja me sheqer dhe cila është sasia e rekomanduar e sheqerit që duhet të hidhet sipas sasisë së kafes që pini?
Të gjitha këshillat e nutricionistëve bashkohen në një pikë vetme: Mos e tepëroni me sheqerin!
Sipas të dhënave, të cilave i referohet AgroWeb.org për një filxhan të vogël normal kafeje ekspres, i cili përmban 30 ml kafe të lëngshme sasia e toleruar e mundshme për të shtuar sheqer është vetëm 3.1 gramë.
Çka do të thotë më pak se një lugë çaji sheqer apo një lugë kafeje e pak.
Sipas studimeve të ndryshme, një lugë e plotë çaji me sheqer në një filxhan kafeje ekspres e rrit përqindjen e sheqerit në më të lartë se sa sasia e sheqerit që përmban një gote me coca-cola.
E njëjta gjë vlen edhe për kafen turke, e cila zakonisht përgatitet në shtëpi.
Ndërkohë, për një filxhan të madh me kapuçino, e cila përmban 25 ml kafe dhe 85 ml qumësht sasia e toleruar e mundshme për të shtuar sheqer është vetëm 7 gramë.
Çka do të thotë më pak se dy lugë çaji me sheqer.
Pra, një lugë çaji e pak.
Sasia ditore e rekomanduar nga OBSH
Organizata Botërore e Shëndetësisë, të cilës i referohet AgroWeb.org rekomandon një sasi prej 25 gr sheqer si sasi e shëndetshme dhe e lejuar ditore.
Ose e thënë ndryshe 6 lugë çaji sheqer.
Por kujdes, kjo sasi rekomandohet përgjatë gjithë ditës në varësi të ushqimeve që konsumoni duke përfshirë dhe kafen krahas ushqimeve të tjera.