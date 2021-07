Salah pranë rinovimit të kontratës me Liverpoolin

Sulmuesi Mohamed Salah pritet të firmos kontratë të re me Liverpoolin, e cila do ta mbajë te ekipi anglez deri në verën e vitit 2024. Mediumet britanike kanë raportuar të hënën se drejtuesit e klubit tashmë i kanë ofruar Salahut kontratën me kushtet e reja, dhe marrëveshja mes palëve është pranë finalizimit.

Salah është pjesë e Liverpoolit prej vitit 2017 dhe kontrata aktuale i skadon në vitin 2023. Sezonin e fundit, 29-vjeçari ka shënuar 31 gola në 51 paraqitje për Liverpoolin në të gjitha garat.