Samsung lanson Galaxy A17 dhe Galaxy Tab A11+ në SHBA, ja çmimet e tyre

Samsung më në fund po sjell Galaxy A17 5G në SHBA. Ky telefon u lansua diku tjetër në gusht.
Këtij i bashkohet edhe Galaxy Tab A11+, i cili fillimisht u lançua në fillim të nëntorit në tregje të tjera, transmeton Telegrafi.
Galaxy A17 5G do të jetë i disponueshëm më 7 janar për 199.99 dollarë në dyqanet AT&T, T-Mobile, Metro by T-Mobile, Verizon dhe Samsung Experience.
Do të ofrohet në ngjyrat e zeza, blu dhe gri. Samsung po e shet modelin me 4GB RAM dhe 128GB hapësirë ruajtjeje të zgjerueshme në SHBA.
Telefoni ka një ekran me prekje Super AMOLED 6.7 inç 1080×2340 me shpejtësi rifreskimi 90Hz, një kamerë kryesore 50MP me OIS, një kamerë ultra të gjerë 5MP, një kamerë makro 2MP, një kamerë selfie 13MP dhe një bateri 5,000 mAh me mbështetje për karikim me tel 25W.
Ai fuqizohet nga procesori Exynos 1330 SoC i Samsung. Galaxy Tab A11+ do të jetë i disponueshëm më 8 janar në ngjyrë gri dhe argjendi për 249.99 dollarë me 8GB RAM dhe 256GB hapësirë ruajtjeje të zgjerueshme. Ky është versioni vetëm me Wi-Fi, por operatorët do të kenë gjithashtu një version të pajtueshëm me 5G.
Tableti vjen me një ekran me prekje LCD 11 inç 1920×1200 me shpejtësi rifreskimi 90Hz, një konstruksion metalik unibody, MediaTek Dimensity 7300 SoC, një kamerë të pasme 8MP, një kamerë të përparme 5MP dhe një bateri 7,040 mAh me mbështetje për karikim me tel 25W.