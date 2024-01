Samsung prezanton në CES 2024 programin e ri “Designed for Samsung Gaming Hub”

Samsung vazhdon të ofrojë lojtarëve më shumë zgjedhje në mënyrën se si luajnë, nga pajisjet që përdorin për të transmetuar lojërat e tyre deri te zgjerimi i ekosistemit Samsung Gaming Hub dhe duke ofruar vazhdimisht produkte dhe përvoja inovative që lojtarët i duan.

Samsung Electronics prezantoi detajet e programit “Designed for Samsung Gaming Hub” në CES® 2024. Objektivi i programit është të bashkëpunojë me kompanitë kryesore të pajisjeve për lojëra elektronike për të shtyrë gjeneratën e ardhshme të produkteve partnere të klasës së parë për Samsung Gaming Hub, platformën e transmetimit të lojërave të Samsung. Përveç kësaj, kompania ka njoftuar partneritetin e saj me ofruesin e pajisjeve për lojëra elektronike PDP (Performance Designed Products LLC), për të sjellë kontrollin e “Designed for Samsung Gaming Hub”.

“Samsung njeh rolin e domosdoshëm të aksesorëve në përmirësimin e përvojave të lojërave,” tha Jiho Ha, Shefi i Grupit të Partneriteteve të Shërbimit në Samsung Electronics. “Duke ndërtuar mbi nivelin tonë tashmë të lartë të përputhshmërisë, programi ‘Designed for Samsung Gaming Hub’ do të na shohë duke bashkëpunuar me partnerë të besuar për të krijuar aksesorë që përmirësojnë më tej përvojën kryesore të Samsung Gaming Hub.”

Duke filluar nga ky vit, lojtarët do të dallojnë shenjën e veçantë “Designed for Samsung Gaming Hub”, që tregon se produkti është testuar për pajtueshmërinë, cilësinë, performancën, sigurinë dhe sigurinë në pajisjet Samsung. Aksesorët që shfaqin këtë shenjë garantojnë përvojën më të mirë të mundshme të transmetimit të lojës në Samsung Gaming Hub, pavarësisht nga pajisjet e mbështetura Samsung që zgjedhin lojtarët.

Samsung njoftoi gjithashtu partneritetin e tij me kontrolluesin e ri pa kabëll të PDP, “Replay Midnight Blue”, i cili është produkti i parë “Designed for Samsung Gaming Hub”. Kontrolluesi i ri përfshin një bateri të integruar dhe të rikarikueshme për deri në 40 orë lojë për karikim, një lidhje wireless Bluetooth me latencë të ulët prej 30 ft, një buton Home të Samsung Gaming Hub për të nisur menjëherë Samsung Gaming Hub, një buton për të kontrolluar më lehtë volumin e televizorit dhe shumë më tepër. Lojtarët mund të shohin më nga afër “Replay Midnight Blue” në stendën e Samsung në CES. Kontrolluesi tani është i disponueshëm për porositje paraprake në faqen e internetit të PDP, Amazon.com dhe BestBuy.com.

Qëndroni të sintonizuar pasi Samsung vazhdon të inovojë dhe të shtojë partnerë të rinj brenda ekosistemit ‘Designed for Samsung Gaming Hub’.

Rreth Samsung Gaming Hub

Mundësuar nga Tizen, Samsung Gaming Hub është një platformë e transmetimit të lojërave gjithëpërfshirëse që lidh harduer dhe softuer për një përvojë më të mirë të lojrave kompjuterike. Luaj në çast mijëra lojëra nga Xbox, NVIDIA GeForce TANI, Amazon Luna, Utomik, Antstream Arcade dhe Blacknut Cloud Gaming. Samsung Gaming Hub është shtëpia e re për lojëra dhe argëtim me integrimin Twitch, Spotify dhe YouTube Gaming që u jep lojtarëve qasje të lehtë për të përmirësuar përvojën e tyre. Nuk ka kufizime të ruajtjes, nuk ka shkarkime, nuk kërkohet tastierë ose PC – gjithçka që lojtarëve u duhet është një kontrollues lojrash i aktivizuar me Bluetooth dhe lidhje interneti për të filluar të luajnë. Mësoni më shumë në https://www.samsung.com/us/tvs/gaming-hub/