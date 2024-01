Samsung prezanton tre monitorë të rinj gaming nën brendin Odyssey

Janë të gjithë ekrane OLED që vinë me AMD FreeSync Premium Pro dhe VESA DisplayHDR Tre Black 400.

Samsung zbuloi disa detaje rreth tre monitorëve të ardhshëm gaming nën brendin Odyssey përpara nisjes së evenimentit vjetor të teknologjisë CES 2024.

Janë të gjithë ekrane OLED që vinë me AMD FreeSync Premium Pro dhe VESA DisplayHDR Tre Black 400. Secili monitor vjen me teknologjinë kundër reflektimit të kompanisë e cila minimizon reflektimin në ambiente me dritë të fortë.

I pari në linjë është Samsung Odyssey OLED G95SD me ekran të lakuar 49-inç. Ka një rezolucion 5120×1440, voensa prej 0.03ms, frekuencë rifreskimi 240Hz, raport 32:9 dhe qasje në platformën Smart TV të Samsung dhe Gaming Hub.

I dyti është Odyssey G80SD me ekran 32-inç OLED. Ka rezolucion 4K UHD 3840×2160, raport 16:9, vonesa 0.03ms dhe frekuencë rifreskimi prej 240Hz. Ky monitor super i hollë është i dizajnuar për tavolinat e ngushta dhe ka një trashë prej vetëm 4 mm. Ndriçimi maksimal i tij është 450 nits dhe vjen me teknologjisë CoreLightning+.

I fundit është Odyssey G60SD OLED 27-inç me frekuencë rifreskimi prej 360Hz dhe rezolucion QHD (2560×1440). Ky monitor vjen gjithashtu me teknologjinë CoreLightning+.

Çmimi nuk është zbuluar nga Samsung edhe pse një demonstrim i monitorëve mund të bëhet javën e ardhshme në CES 2024.