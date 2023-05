Samsung shet më shumë telefonë por të ardhurat i merr Apple

Të ardhurat e gjeneruara nga ky segment, 31 përqind shkojnë për Apple shtoi Counterpoint.

Samsung parakaloi Apple duke siguruar një avantazh minimal prej 1 përqind në smartfonët e shitur gjatë tre mujorit të parë të 2023.

Gjiganti Korean i elektronikës shiti 60.6 milionë telefonë duke kaluar Apple me 58 milionë telefonë për tre mujorin që u mbyll në muajin Mars sipas Counterpoint.

Në tërësi tregu i smartfonëve ra me 14 përqind krahasuar me një vit më parë dhe 7 përqind krahasuar me tre mujorin e fundit të 2022. Në total u shitën 280.2 milionë telefonë nga Janari deri në Mars të 2023.

Edhe të ardhurat e kompanive u tkurrën me 7 përqind në 104 milionë dollarë. Edhe pse Samsung është lideri për numrin e telefonëve të shitur, Apple është kompania që synon për sa i përket fitimeve duke siguruar një avantazh prej 72 përqind.

Zbulimet e Counterpoint qëndrojnë në një linjë me Canalys publikuar vetëm pak ditë më parë.