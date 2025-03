Sarrazin: Kosova të formojë qeverinë për të vazhduar dialogun me Serbinë

Manuel Sarrazin, përfaqësuesi i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, ka theksuar rëndësinë e formimit të shpejtë të qeverisë në Kosovë për të mundësuar një angazhim të mëtejshëm në dialogun me Serbinë.

“Ne duhet të presim dhe të shohim se si do të zhvillohet situata politike në Republikën e Kosovës. Do të ishte e dëshirueshme që qeveria të formohej sa më shpejt dhe të përfshihej në dialog. Kjo, sigurisht, pritet edhe nga Serbia. Megjithatë, nuk është në duar tona të vendosim se si do të zhvillohet procesi i formimit të qeverisë në Republikën e Kosovës, kjo është një vendim që e merr vetë Kosova”, tha Sarrazin në një intervistë për DW në gjuhën serbe.

Ai theksoi se ka ardhur koha për të intensifikuar përpjekjet për gjetjen e zgjidhjeve konkrete dhe se Peter Sorensen, dërguari i ri special i BE-së, është personi i duhur për të udhëhequr këtë proces.

“Me Peter Sorensenin, dërguarin e ri special të BE-së për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kemi një person të ri që do të vazhdojë të udhëheqë këtë proces në emër të BE-së. Bisedat e para që kemi zhvilluar kanë lënë një përshtypje shumë të mirë për të si individ. Ai do të sigurojë që të vendoset një theks i ri në dialog, duke u përpjekur, në të njëjtën kohë, të bëjë përparim përmes punës së thelluar në afrimin e dy shteteve”, theksoi Sarrazin.

Sarrazin u shpreh se dialogu mes dy vendeve ka mbetur i vonuar për shkak të sfidave të tjera në rajon, por shtoi se Gjermania dhe BE-ja do të vazhdojnë të mbështesin punën e institucioneve evropiane dhe negociatorëve.

“Më parë, Gjermania, por edhe unë personalisht, kishim detyrën për të mbështetur punën e institucioneve evropiane dhe të negociatorit kryesor të BE-së. Ne do të bashkëpunojmë ngushtë gjatë javëve dhe muajve në vazhdim. Kjo do të përfshijë gjithashtu dhe qeverinë e re gjermane. Sepse, Gjermania mbështet qasjen evropiane për dialogun dhe njerëzit që e udhëhoqën atë”, deklaroi ai.