SBASHK: Ikja e mësimdhënësve po e rrezikon sistemin arsimor

Nënkryetarja e Sindikatës së Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK), Vjollca Shala, vlerësoi se ikja e mësimdhënësve dhe nxënësve nga Kosova është duke u bërë shqetësuese dhe se nëse ky trend vazhdon, shkollat në një të ardhme të afërt mund të mbesin pa kuadro profesionale.
Shala tha se mësimdhënës me përvojë të gjatë po largohen për shkak të kushteve të vështira të punës dhe gjendjes së rënduar sociale, duke u inkuadruar në sistemin arsimor të vendeve si Gjermania.
“Kemi ikje nga Kosova të mësimdhënësve dhe të nxënësve, në veçanti me liberalizimin e vizave, mësimdhënësit janë duke marrë pushime pa pagesë. Por, ka edhe shumë raste të tjera që mësimdhënësit pa marrë pushime fare, pa pagesë, duke mësuar një gjuhë të huaj, për shkak të kushteve të punës dhe për shkak të gjendjes sociale të rënduar në Kosovë po ikin nga Kosova dhe po shkojnë nëpër shtete të ndryshme të Evropës. Në veçanti mund ta përmendim shtetin e Gjermanisë, ku mësimdhënësit po e mësojnë gjuhën gjermane dhe po inkuadrohen në arsimin e Gjermanisë si mësimdhënës në shkollat e tyre. Po në të njëjtën kohë kemi ikje masive edhe të nxënësve, ngase bashkë me familjarët e tyre po ikin edhe nxënësit. Kjo gjendje është shumë alarmante, do intervenim të shpejtë, ngase nëse vazhdon ky trend i ikjes së mësimdhënësve nga shkollat e Kosovës, në një të ardhme mund t’i gjejë shkollat e Kosovës pa mësimdhënësit tanë”, tha Shala.
Ajo shtoi se humbja e një mësimdhënësi me përvojë është e pariparueshme në një afat të shkurtër kohor.
Shala u ndal dhe në kërkesat e SBASHK-ut, duke përmendur nevojën urgjente për rritjen e koeficientit në Ligjin e Pagave, nënshkrimin e kontratës kolektive dhe rregullimin e pagesës së përvojës së punës.
“Si kërkesa, natyrisht përveç që është rritja e vlerës së koeficientit në Ligjin e Pagave që tani nuk është bërë qe dy vjet, edhe përkundër rritjes së inflacionit dhe rritjes enorme të çmimeve të produkteve elementare, natyrisht që si kërkesa të tjera janë edhe nënshkrimi i kontratës kolektive, që draftin e kontratës kolektive ne e kemi dorëzuar në Ministrinë e Arsimit që nga 2 tetori i vitit 2024. Ne e kemi formuar edhe komisionin për negocim, ndërsa përkundër asaj që kemi bërë edhe kërkesë me shkrim, edhe kërkesa të vazhdueshme për takim dhe fillim të negocimit, një gjë e tillë nuk ka filluar akoma. Pastaj është përvoja e punës që po paguhet me 0.25 për qind, çka punëtorët e arsimit, por edhe punëtorët e sektorëve të tjerë, i dëmton në pagë rreth 4 për qind, ngase Gjykata Kushtetuese ka marrë si vendim që edhe 15 vjetët e para të përvojës së punës duhet të paguhen me 0.5 për qind, edhe ata që nga korriku i vitit 2024, që i bie rreth 4 për qind mungesë në pagë”, sqaroi ajo.
Në mesin e kërkesave, Shala përmendi edhe Ligjin e Skemave Pensionale të financuar nga shteti.
Ajo kritikoi edhe përjashtimin e SBASHK-ut nga Këshilli shtetëror për licencimin e mësimdhënësve në Ministrinë e Arsimit.
“Ky këshill shtetëror për licencimin e mësimdhënësve përbëhet nga 15 anëtarë dhe vetëm një anëtar ka qenë si i rezervuar që të jetë një përfaqësues nga SBASHK-u. Dhe përkundër asaj që nuk ka pasur mundësi të bëjë ndryshime, ngase 14 vota me një votë, nuk mund të bëjë ndryshime, por së paku vetëm të dëgjohet zëri i punëtorëve të arsimit, edhe nga aty është përjashtuar. Andaj, ne kërkojmë që në të gjitha trupat profesional të MASHT të kthehen edhe përfaqësuesit e SBASHK-ut”, tha për Ekonomia Online, Shala.