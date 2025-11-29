Sekreti për t’i mbajtur mandarinat të freskëta dhe plot aromë për javë të tëra

Mandarinat janë një nga kënaqësitë më të mëdha të vjeshtës – të ëmbla, freskuese dhe plot vitamina.
Shumë njerëz i konsumojnë të freskëta, i shtrydhin në lëng ose i përdorin në ëmbëlsira, por shpesh një pakujdesi e vogël mund t’i bëjë ato të prishen shumë shpejt.
Sipas Slobodna Dalmacija, sekreti që mandarinat të qëndrojnë të lëngshme dhe aromatike për një kohë të gjatë është t’i hiqni menjëherë nga qesja plastike pas blerjes dhe t’i vendosni në një shportë të cekët ose kuti kartoni, në mënyrë që ajri të qarkullojë mes tyre.
Nëse qëndrojnë të mbyllura fort, nxehtësia dhe lagështia i prishin shpejt – një gabim i zakonshëm që bëjnë shumica.
Për ruajtje afatgjatë, rekomandohet që mandarinat të mbahen në frigorifer, në sirtarin e perimeve, ku mund të zgjasin deri në dy javë.
Ekspertët këshillojnë gjithashtu që para se t’i vendosni në frigorifer, çdo mandarinë të fshihet me një leckë të thatë për të shmangur lagështinë, pasi edhe një pikë uji mund të nxisë mykun.
Përveç shijes dhe aromës, mandarinat janë një burim i shkëlqyer vitaminash dhe mineralesh.
Të pasura me vitaminë C, ato forcojnë sistemin imunitar dhe ndihmojnë trupin të luftojë ftohjet.
Përmbajtja e lartë e fibrave ndihmon në tretje dhe stabilizon nivelin e sheqerit në gjak, ndërsa kaliumi mbron zemrën dhe muskujt.
Të ulëta në kalori dhe të pasura me vlera ushqyese, mandarinat janë zgjedhja ideale për këdo që kërkon një alternativë të ëmbël dhe të shëndetshme – një shije që mund ta shijoni pa ndjenja faji.