Sëmureni shpesh? Tetë arsye pse ju bie imuniteti

Sistemi ynë imunitar është mënyra se si trupi ynë mbrohet nga sëmundjet, mikrobet dhe bakteret. Përveç disa gjendjeve mjekësore që ulin sistemin imunitar, ka faktorë në jetën tonë të përditshme që mund ta largojnë atë dhe shumë herë ne nuk u japim rëndësinë e duhur.

Nëse për ndonjë arsye sëmureni më shpesh kohët e fundit, ftohjet nuk përgjigjen, nuk mund të rikuperoheni, gjendjet si ekzema po ndizen, shpesh keni ulcerat e ftohta, fillimisht bisedoni me mjekun tuaj në mënyrë që ai t’ju rekomandojë analizat dhe së bashku mund të zbuloni se çfarë nuk shkon.

Në çdo rast, faktorët e mëposhtëm ndikojnë shumë në mënyrën se si trupi juaj reagon ndaj “armiqve” të jashtëm.

Mungesa e gjumit

Mungesa e gjumit të mjaftueshëm mund t’ju bëjë më të prekshëm ndaj viruseve ose mikrobeve. Kjo ndodh sepse trupi juaj nuk mund të prodhojë mjaftueshëm qeliza dhe proteina që luftojnë infeksionin të quajtura antitrupa që ndihmojnë në mbrojtjen kundër sëmundjeve. Përveç kësaj, trupi lëshon disa proteina që ndihmojnë sistemin imunitar, të quajtura citokina, vetëm gjatë gjumit.

Ankthi

Trishtimi dhe stresi nuk ndihmojnë në luftimin e viruseve. Ato mund të dobësojnë përgjigjen tuaj imune në vetëm 30 minuta. Stresi kronik ka një ndikim më të madh në sistemin imunitar pasi e bën të vështirë për trupin të luftojë edhe një ftohje të thjeshtë apo viruse si herpesi.

Nivele të ulëta të vitaminës D në gjak

D është një vitaminë që të gjithë e dimë se është thelbësore për kockat tona. Mirëpo, ky nuk është roli i vetëm i tij, dhe ai u konstatua edhe më fuqishëm me hetimet e kryera për koronavirusin. D është një vitaminë thelbësore për sistemin tonë imunitar. Mjafton që dielli të shohë fytyrën dhe duart tuaja për 15 minuta në ditë që ai të sintetizohet në trup. Por ndonjëherë nuk mjafton. Nivelet e ulëta të D mund të tregojnë një inflamacion. Një test i thjeshtë gjaku i rekomanduar nga mjeku juaj do të tregojë nëse keni nevojë për suplemente D për të përmbushur nevojat tuaja.

Nuk dilni sa duhet nga shtëpia

Ky faktor tingëllon qesharak, por karantina vërtetoi se është një arsye shumë serioze që imuniteti ynë bie. Ekspozimi ditor ndaj rrezeve të diellit ndihmon sistemin imunitar të sintetizojë të ashtuquajturat qeliza T që luftojnë infeksionet. Dhe këto nuk janë përfitimet e vetme. Dalja jashtë dhe veçanërisht afër natyrës përmirëson psikologjinë tonë dhe thithim oksigjen që ndihmon imunitetin tonë.

Nuk hani mjaftueshëm fruta dhe perime ose hani shumë yndyrë

Ushqimet e freskëta dhe arrat përmbajnë shumë zink, beta-karoten, vitamina A, C dhe E dhe lëndë ushqyese të tjera që ju nevojiten për një trup të shëndetshëm. Ushqimet me bazë bimore gjithashtu ju mbushin me fibra, të cilat ndihmojnë në uljen e përqindjes së yndyrës në trup, gjë që mund të rrisë përgjigjen tuaj imune.

Yndyrat mund të dëmtojnë qelizat e bardha të gjakut, në vijën e parë të sistemit imunitar. Përveç kësaj, ato dëmtojnë florën e zorrëve e cila gjithashtu kontribuon për të mos u sëmurur.

Eliminoni ushqimet e yndyrshme (ushqimet e skuqura, mishrat e përpunuar si proshuta, pançeta, mishrat me yndyrë) dhe sheqerin nëse dëshironi të sëmureni më pak.

Jeta e keqe seksuale

Po, seksi ndihmon sistemin imunitar aq sa duket… Dhe ka një shpjegim. Marrëdhënia seksuale rrit nivelet e imunoglobulinës në gjak e cila ndihmon trupin të luftojë sëmundjet. Por mos e teproni! Hulumtimet tregojnë se seksi një herë në javë për çiftet është ideal për të promovuar… imunitetin!

Mungesa e ushtrimeve

Ushtrimet e rregullta aerobike duket se ndihmojnë trupin tuaj të luftojë sëmundjet e shkaktuara nga viruset dhe bakteret. Kjo është pjesërisht sepse stërvitja si ecja ndihmon që gjaku të qarkullojë më mirë në trup, që do të thotë se substancat e tij kundër mikrobeve arrijnë atje ku duhet.

Pirja e duhanit dhe alkoolit

Nikotina nga cigaret, tymi ose çdo burim tjetër mund të dobësojë aftësinë e trupit tuaj për të luftuar mikrobet. Po, dhe avullimi përfshihet në zakonet e dëmshme. Dhe nuk është vetëm nikotina. Lëngjet rimbushëse dhe cigaret përmbajnë substanca toksike jashtëzakonisht të dëmshme për trupin dhe për rrjedhojë edhe për imunitetin tuaj. Alkooli në sasi të mëdha është po aq toksik.