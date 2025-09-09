Serbia arreston edhe një kosovar me pretendimet për “krime lufte”

Policia serbe e ka arrestuar një burrë në pikëkalimin kufitar me Kosovën, Merdare, nën dyshimin për “krime lufte” gjatë luftës së fundit në Kosovë më 1998-’99, njoftuan autoritetet serbe të martën.
Ministria e Brendshme e Serbisë nuk e bëri të ditur kombësinë e të dyshuarit, por e identifikoi atë me inicialet H.H, 77-vjeçar.
“Ai dyshohet se ka vrarë një civil të kombësisë serbe me armë zjarri në qershor të vitit 1999 në Podujevë në bashkëpunim me disa anëtarë të “UÇK-së”. I dyshuari u urdhërua të mbahet në paraburgim deri në 48 orë, pas së cilës do të dërgohet në Zyrën e Prokurorit Publik për Krime Lufte me një kallëzim penal”, pretendohet në njoftimin e ministrisë serbe.
Serbia ka arrestuar gjatë këtij viti edhe dy shtetas të Kosovës.