Serbia forcon ushtrinë dhe rikthen shërbimin e detyrueshëm ushtarak

Serbia ka njoftuar plane për të dyfishuar kapacitetet e saj ushtarake gjatë 18 muajve të ardhshëm, në kuadër të përpjekjeve për forcimin e mbrojtjes kombëtare.
Sipas Indeksit Global të Fuqisë Ushtarake (Global Firepower Index), Serbia aktualisht renditet e 63-ta nga 145 vende. Zyrtarët serbë synojnë që deri vitin e ardhshëm vendi të hyjë në mesin e 50 ushtrive më të fuqishme në botë.
Si pjesë e këtyre planeve, autoritetet kanë bërë të ditur edhe rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak, një masë që pritet të ndikojë drejtpërdrejt te të rinjtë dhe struktura e forcave të armatosura.
Më shumë detaje i sjell Jelena Milutinovic.