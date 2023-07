Serbia shpërblen studentet që lavdëruarn Mlladiqin në Bosnjë

Studentet e Fakultetit të Kriminologjisë të Universitetit të Sarajevës, Valentina Vujiçiq dhe Sllagjana Todiq, të cilat në rrjetet sociale lavdëruan kriminelin e luftës Ratko Mlladiq, u shpërblyen nga shteti i Serbisë, shkruan “Klix”.

Ato mbajtën një konferencë për shtyp në Sarajevën Lindore dhe paraqitën një sërë pretendimesh se janë “të ekspozuar ndaj ngacmimeve mediatike, por edhe nga qytetarët e Sarajevës dhe Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës”.

Në “ndihmë” i erdhi drejtori i përgjithshëm i “Sarajevo-gas” nga Sarajeva Lindore, Nedeljko Elek, i cili ka thënë se me ftesë të drejtorit të Agjencisë për Siguri dhe Informacion (BIA) të Serbisë, Aleksandar Vulin, i cili është futur në listën e zezë të SHBA-së, Valentina dhe Sllagjana do të vazhdojnë studimet në Akademinë e Sigurisë Kombëtare në Beograd.

Valentina dhe Sllagjana do të jenë bursiste të shtetit serb dhe atyre do t’u sigurohet akomodimi në konviktin e studentëve, ndërsa shpenzimet e tjera financiare të studimeve do t’i bartë kompania “Sarajevo-gas”.

Studentet, të cilat kanë kryer vepër penale sipas ligjit në Bosnje, në fakt janë shpërblyer për glorifikimin e kriminelëve të luftës.

Ato përmes Instagramit kanë glorifikuar kriminelët e luftës, siç është rasti i Mlladiqit, duke e quajtur madje edhe “hero”.

Prokuroria e Bosnjë-Hercegovinës ka njoftuar se do të hapë rast lidhur me këtë çështje. /koha