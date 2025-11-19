Seria Samsung Galaxy S26 do të jetë më e lehtë dhe më e hollë se paraardhësit

Javën e kaluar, u publikua një raport për dimensionet e Galaxy S26, i cili sugjeron se modeli bazë do të ketë përmasat 149.5 x 71.6 x 7.24 mm.
Një postim më i fundit nga informatori UniversIce sugjeron se pajisja në fakt do të jetë më e hollë, me 6.9 mm, që do ta bënte atë 0.3 mm më të hollë se paraardhësi i saj.
S26 bazë pritet gjithashtu të peshojë 164 gramë, që është 2 gramë më shumë se S25.
Postimi përfshin gjithashtu vlerat për modelet S26 Plus dhe Ultra së bashku me krahasimet me ekuivalentët e tyre të serisë iPhone 17.
Modeli S26 Plus/Pro do të ketë trashësi 7.3 mm dhe peshë 191 gramë, të cilat janë numra pothuajse identikë me Galaxy S25+, i cili debutoi në janar.
Si S26 ashtu edhe S26+/Pro do të jenë 13 gramë më të lehtë dhe mbi 1 mm më të hollë se homologët e tyre të serisë iPhone 17.
S26 Ultra pritet të ketë një trashësi prej 7.9 mm dhe një peshë prej 214 gramë, gjë që e bën modelin e ardhshëm të nivelit të lartë 0.3 mm më të hollë se S25 Ultra dhe 4 gramë më të lehtë.
Dallimi është edhe më i habitshëm kur krahasohet me iPhone 17 Pro Max, ku Galaxy do të ishte 17 gramë më i lehtë dhe 0.85 mm më i hollë.