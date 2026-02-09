SHBA-ja këshillon anijet tregtare të shmangin ujërat iraniane

Administrata Detare e Departamentit amerikan të Transportit lëshoi sot një njoftim paralajmërues, duke u kërkuar anijeve tregtare me flamur amerikan të shmangin ujërat territoriale iraniane në rajonin e Gjirit Persik, transmeton Anadolu.
“Rekomandohet që anijet tregtare me flamur amerikan që kalojnë në këto ujëra të qëndrojnë sa më larg të jetë e mundur nga deti territorial i Iranit, pa rrezikuar sigurinë e lundrimit”, thuhet në njoftim, i cili është në fuqi deri më 8 gusht.
Udhëzimi rekomandon që anijet që lëvizin drejt lindjes në Ngushticën e Hormuzit të “kalojnë pranë detit territorial të Omanit” për të minimizuar rrezikun.
“Anijet tregtare që kalojnë në Ngushticën e Hormuzit dhe Gjirin e Omanit kanë qenë prej kohësh në rrezik që të thirren, pyeten, kontrollohen, ndalohen ose sekuestrohen nga forcat iraniane”, tha Administrata Detare.
Nëse thirren nga forcat iraniane, anijet duhet të japin emrin dhe shtetin e flamurit, duke pohuar se lundrojnë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, thuhet në udhëzim.
Kapitenët duhet të refuzojnë lejen për kontroll nëse kjo është e sigurt, duke përmendur respektimin e Konventës për të Drejtën e Detit, megjithatë, ekuipazhet nuk duhet të rezistojnë me forcë nëse kontrolli ndodh, shton njoftimi.
Administrata Detare rekomandoi që anijet të mbajnë të aktivizuar sistemin e identifikimit automatik (AIS), pasi “disa sekuestrime anijesh nga forcat iraniane janë pretenduar se kanë ndodhur për shkak se anijet nuk transmetonin sinjalin AIS”.
Njoftimi vjen në një kohë kur Washingtoni po rrit ndjeshëm praninë e tij ushtarake në rajon, mes tensioneve të shtuara me Teheranin.