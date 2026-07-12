SHBA kryen sulme të reja ndaj Iranit, Teherani mbyll Ngushticën e Hormuzit

Forcat amerikane kanë ndërmarrë një valë të tretë sulmesh ndaj Iranit brenda një jave, në një përshkallëzim të ri të tensioneve mes dy vendeve.
Sulmet u kryen pasi Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik (IRGC) njoftoi se Ngushtica e Hormuzit është mbyllur.
Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët detare më të rëndësishme në botë për transportin e naftës dhe gazit, ndaj mbyllja e saj pritet të ketë pasoja të mëdha për tregjet globale të energjisë dhe sigurinë detare.
Zhvillimet e fundit vijnë në mes të përshkallëzimit të konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, ndërsa autoritetet në të dyja vendet nuk kanë dhënë ende detaje të plota mbi objektivat e sulmeve apo pasojat e tyre. /mesazhi