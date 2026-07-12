Tërmetet në Venezuelë, bilanc i ri: 4,333 viktima dhe 16,740 të plagosur

Numri i të vdekurve nga dy tërmetet që goditën Venezuelën më 24 qershor është rritur në 4,333. Bilancin e njoftoi të shtunën Presidenti i Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez, duke shtuar se shpërndarja e banesave për të prekurit do të fillojë javën e ardhshme.
Ndërkohë, 315 nga të vdekurit nuk janë identifikuar ende, tha zyrtari. Numri zyrtar i të plagosurve mbeti i pandryshuar në 16,740, ndërsa 6,462 persona janë shpëtuar dhe rreth 17,000 kanë mbetur pa strehë.
Rodriguez tha se presidentja në detyrë Delcy Rodriguez do t’u ndajë 200 shtëpitë e para të prekurve javën e ardhshme, por nuk dha më shumë detaje.
Rodriguez tha gjithashtu se 856 ndërtesa u prekën, nga të cilat 190 ose u shembën plotësisht ose pësuan shembje strukturore.
Sipas vlerësimeve paraprake të qeverisë, nevojiten 25,000 shtëpi. Autoritetet kanë identifikuar tashmë rreth 40 parcela toke, me një sipërfaqe totale prej rreth 584,000 metrash katrorë, për projekte strehimi në Osma dhe Chuspa.
Rodriguez tha se operacionet e kërkimit po vazhdojnë, duke thënë: “Për sa kohë që ka jetë, ka shpresë. Ne ende kemi një ose dy vende ku situata mbetet e pasigurt, vende aktive ku po kërkojmë të mbijetuar.”