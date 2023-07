SHBA mirëpret marrëveshjen Kosovë-BE për de-përshkallëzim

Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë mirëpritur marrëveshjen e Kosovës me BE-në për të de-përshkallëzuar situatën në veri të vendit dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.

Në një përgjigje për Klankosova.tv, një zëdhënës i Ambasadës së ShBA-së në Prishtinë ka thënë se ata, bashkë me BE-në, presin që të dyja vendet, Kosova dhe Serbia, të ndërmarrin hapa të mëtejshëm për të qetësuar situatën në terren.

“Ne mirëpresim marrëveshjen e arritur në mes të Përfaqësuesit Special të BE-së dhe Qeverisë së Kosovës për hapat e parë drejt de-përshkallëzim në veri të Kosovës dhe për të ecur përpara në zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese të Dialogut”.

“Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja kanë qenë të qarta për pritshmëritë tona nga të dyja palët”.

“Ne vazhdojmë t’i bëjmë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ndërmarrin hapa të mëtejshëm konkretë për të de-përshkallëzuar tensionet dhe për të shmangur veprimet që mund të interpretohen si përshkallëzuese”, ka thënë për Klankosova.tv ky zëdhënës i Ambasadës së ShBA-së në Prishtinë.

Kujtojmë se marrëveshja mes Kosovës dhe BE-së për de-përshkallëzim është arritur më 10 qershor mes kryenegociatorëve të Kosovës dhe të Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petkoviq nën ndërmjetësimin e emisarit të BE-së për dialogun, Miroslav Lajçak.