SHBA pritet t’i rikthejë Irakut 17 mijë artefakte të plaçkitura gjatë pushtimit

Shtetet e Bashkuara do të kthejnë mbi 17 mijë artefakte antike të plaçkitura pas pushtimit të Irakut nga SHBA në 2003, përfshi dhe një tabletë balte nga Eposi i Gilgameshit i cili daton 3.500 vite më parë, konfirmuan autoritetet irakiane të martën.

Dhjetëra mijëra objekte antike u zhdukën nga Iraku pas pushtimit nga forcat amerikane në 2003 me qëllim rrëzimin e regjimit të Saddam Husseinit. Shumë të tjera u plaçkitën ose u shkatërruan nga Shteti Islamik, i cili gjatë 2014-2017 sundonte një të tretën e vendit.

Autoritetet amerikane që po punojnë për rikthimin e këtyre sendeve me vlerë nënshkruan një marrëveshje me Bagdadin për të rikthyer objektet me një vlerë të çmuar historike nga tregtarë privatë dhe muze të ndryshme në Shtetet e Bashkuara, deklaroi Ministria e Kulturës së Irakut.

“Një tabletë asiriane pritet të kthehet nga Agjencia e Sigurisë Kombëtare të SHBA e cila aktualisht është nën një sërë procedurash ligjore. Ne shpresojmë ta rikthejmë sa më parë artefaktin e famshëm, e njohur si tableta e Gilgameshit,”, u shpreh ministri i Jashtëm Fouad Hussein.

Autoritetet gjetën tabletën e Gilgameshit në vitin 2019 pasi doli në një ankand dhe u ble nga një tregtar veprash arti në Oklahoma, e më pas u ekspozua në një muze në Uashington.

Eposi i Gilgameshit është një përrallë e sumerëve, një prej qytetërimeve më të rëndësishme të Mesopotamisë, dhe konsiderohet si një ndër veprat e para të letërsisë botërore.

Trashëgimia antike e Irakut është shkatërruar pas vitesh të tëra konflikti, plaçkitjesh e vjedhjesh, veçanërisht pas viteve 2014, ku mijëra sende me vlerë ende konsiderohen të humbura.

Me ndihmën e disa agjencive ndërkombëtare, autoritetet irakiane kanë arritur të gjurmojnë e të rikthejnë disa prej relikteve arkeologjike. /euronews