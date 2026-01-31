Ballina Lajmet Rajon dhe Botë SHBA, protestuesit përleshen me agjentët federalë në Los Angeles

Tubimet masive kundër Shërbimit të Imigracionit dhe Doganave (ICE) u shndërruan në përplasje në Los Angeles të SHBA-së pasi protestues të dhunshëm detyruan agjentët federalë të izolohen brenda një ndërtese, raporton Anadolu.

Demonstruesit u përleshën me policinë jashtë ndërtesës federale në Los Angeles, ku protestuesit hodhën mbeturina dhe shishe drejt oficerëve, duke rezultuar në përdorimin e sprej piperit kundër turmës.

Policia e qytetit Los Angeles (LAPD) shpalli të paligjshëm tubimin jashtë ndërtesës federale në qendër të qytetit, mes trazirave të vazhdueshme.

Tubime masive kundër operacioneve të ICE-së gjatë ditës së djeshme janë mbajtur në mbarë SHBA-në, me mijëra demonstrues që dolën në rrugë në kuadër të një dite kombëtare veprimi.

Në vazhdën e goditjes së ashpër ndaj imigracionit nga administrata e presidentit Donald Trump, e cila ka rezultuar me vdekjet tronditëse të dy shtetasve amerikan Renee Good dhe Alex Pretti nga agjentë të ICE-së në shtetin Minnesota, protestuesit shprehën zhgënjimin dhe frikën e tyre lidhur me operacionet e dhunshme të ICE-së.

