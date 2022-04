SHBA trajnon ushtarë ukrainas në Gjermani

Trajnimi mbulon sisteme armatimesh që Kievi po merr nga aleatët perëndimorë për ta mbështetur atë në luftën kundër Rusisë.

”Ushtria ukrainase po trajnohet në disa lokacione jashtë Ukrainës, përfshirë Gjermaninë”, tha Kirby, duke vënë në dukje se Uashingtoni ishte në kontakt me qeverinë në Berlin për programin.

Kirby tha se nuk mund të jepte detaje për vendndodhjet e tjera.

Pak para pushtimit rus në shkurt, ushtria amerikane kishte tërhequr forcat e veta nga Ukraina për arsye sigurie.

160 anëtarët e Gardës Kombëtare nga Florida u zhvendosën nga Ukraina në një vend tjetër në Evropë në atë kohë si masë paraprake.

Ata kishin qenë në Ukrainë për të këshilluar trupat ushtarake atje.

Kirby tha se ata do të ricaktohen për të trajnuar ushtarë ukrainas, por jashtë Ukrainës. /atsh

.@POTUS just signed a request to Congress for additional security, economic, and humanitarian aid to help Ukraine. As @SecDef said in Germany earlier this week, it’s critical — especially at this pivotal moment — that we continue to assist Ukraine in its fight for sovereignty. pic.twitter.com/BVjF0MARaE

— John Kirby (@PentagonPresSec) April 29, 2022