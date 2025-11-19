Shefi i Google: AI e dobishme për krijimtari, por jo për saktësi

Shefi ekzekutiv i kompanisë mëmë të Google, Alphabet, Sundar Pichai, ka paralajmëruar publikisht se njerëzit nuk duhet të besojnë verbërisht çdo informacion që u jepet nga mjetet e inteligjencës artificiale (AI).
Në një intervistë ekskluzive për BBC, Pichai theksoi se modelet e AI-së janë “të prirura për gabime” dhe se ato duhet të përdoren krahas mjeteve të tjera informacioni. Ai shtoi se kjo nënvizon rëndësinë e një ekosistemi të pasur informacioni, dhe jo mbështetjen ekskluzive tek teknologjia AI.
“Ky është arsyeja pse njerëzit përdorin edhe kërkimin në Google dhe kemi produkte të tjera që janë më të bazuara në ofrimin e informacionit të saktë”, tha Pichai.
Ai theksoi se mjetet e AI-së janë të dobishme, për shembull, për krijimtarinë dhe shkrimin kreativ, por përdoruesit duhet të mësojnë t’i përdorin ato për atë që janë të mira dhe të mos i besojnë verbërisht çdo gjë që thonë.
“Ne jemi krenarë për sasinë e punës që kemi bërë për të siguruar informacion sa më të saktë, por teknologjia aktuale më e avancuar e AI-së është e prirur për disa gabime,” përfundoi shefi i Alphabet.