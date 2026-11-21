Shefi i inteligjencës turke, Ibrahim Kalin, u takua në Stamboll me një delegacion të lartë të Hamasit, të udhëhequr nga kreu i byrosë politike të grupit, Khalil al-Hayya, për të diskutuar shkeljet izraelite të armëpushimit në Gaza dhe përkeqësimin e kushteve humanitare, thanë të shtunën burime të sigurisë turke, transmeton Anadolu.
Sipas burimeve, në takim u diskutuan sulmet gjithnjë e më të intensifikuara të Izraelit në Rripin e Gazës dhe në Bregun Perëndimor të pushtuar, shkeljet në Xhaminë Al-Aksa, si dhe shkeljet e armëpushimit, përfshirë një operacion të fundit ushtarak izraelit që kaloi të ashtuquajturën Vija e Verdhë.
Të dyja palët diskutuan gjithashtu dhunën e kolonëve izraelitë, praktikat që synojnë zhvendosjen me forcë të palestinezëve dhe hapat e mundshëm për zbatimin e armëpushimit në Gaza dhe ringjalljen e planit të paqes, i cili është penguar nga shkeljet izraelite.
Gjatë takimit u vu në pah edhe përkeqësimi i situatës humanitare në Gaza, në kushtet e ashpërsimit të motit dimëror.
Kalin rikonfirmoi mbështetjen e Turqisë për Palestinën dhe popullin palestinez.
Në takim u diskutuan gjithashtu përpjekjet e vazhdueshme të Turqisë me ndërmjetësit e tjerë dhe partnerët ndërkombëtarë për të lehtësuar dërgimin e ndihmave humanitare në Gaza.