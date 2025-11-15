Shega: fruti që lufton kancerin dhe plakjen

Shega është një frut i njohur për fuqinë e saj antioksiduese, e cila ndihmon organizmin të mbrohet nga radikalet e lira dhe faktorë të tjerë rrezikshëm si duhanpirja, alkooli, ajri i ndotur dhe kequshqyerja. Ky efekt mbrojtës e bën shegën një aleat të rëndësishëm për shëndetin e përgjithshëm.
Studimet e fundit kanë treguar se lëngu i shegës mund të ngadalësojë rritjen e masës tumorale në mushkëri, të paktën tek minjtë eksperimentalë.
Ky zbulim është i rëndësishëm, duke pasur parasysh se kanceri i mushkërive është ende një nga shkaqet kryesore të vdekshmërisë nga kanceret. Përveç mushkërive, shega duket se ofron mbrojtje edhe kundër kancerit të prostatës dhe atij të gjirit. Konsumi i rekomanduar është rreth 2-3 gota lëng shege në ditë.
Përveç vetive antioksiduese, shega ndihmon edhe në luftën kundër plakjes. Një substancë e quajtur “urithin A”, që prodhohet nga përpunimi i shegës nga mikrobet e florës bakteriale, ndihmon muskujt të rigjenerohen dhe ruan masën dhe funksionin e tyre.
Ekspertët sugjerojnë kombinimin e lëngut të shegës me 2-3 hurma arabe në ditë si një mënyrë ideale për të përfituar maksimumin e vlerave ushqyese. Ky kombinim ofron mbrojtje efektive kundër sëmundjeve të zemrës dhe hemorragjisë cerebrale, duke e bërë konsumimin e tyre më të fuqishëm sesa marrja e frutave veç e veç.
Shega rezulton të jetë jo vetëm një frut i shijshëm, por edhe një aleat i fortë për shëndetin dhe mirëqenien afatgjatë.