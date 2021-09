Shenjat që tregojnë se kemi konsumuar shumë vitaminë C

Vitamina C ndihmon trupin tuaj të thithë hekurin dhe është e rëndësishme të përfshihet në dietën tuaj.

Mungesa e saj mund të ketë efekte negative në shëndetin tuaj, por edhe marrja e tepërt e suplementeve mund të çojë në të vjella dhe pagjumësi.

Ka shtatë shenja kryesore që duhet të keni kujdes, sipas Klinikës Mayo. Këto përfshijnë: dhimbje koke, pagjumësi, urth, diarre, mundim, të vjella dhe dhimbje barku.

NHS shton se fryrja e barkut mund të jetë një shenjë që keni marrë shumë vitaminë C. Marrja e më pak se 1 mijë miligram shtojcash të vitaminës C në ditë nuk ka gjasa të shkaktojë ndonjë dëm. Për më tepër, këto simptoma duhet të zhduken sapo të ndaloni marrjen e suplementeve të vitaminës C.

Për shumicën e njerëzve, një portokall ose një filxhan luleshtrydhe, piper i kuq i copëtuar ose brokoli siguron mjaft vitaminë C për ditën, sipas Klinikës Mayo.

Të rriturit e moshës 19 deri në 64 vjeç kanë nevojë për 40 miligram vitaminë C në ditë, dhe për këtë arsye ju duhet të jeni në gjendje të merrni të gjithë vitaminën C që ju nevojitet nga dieta juaj e përditshme.

Trupi juaj nuk prodhon ose ruan vitaminë C, kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të përfshini vitaminën C në dietën tuaj.