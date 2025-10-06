“Shoferi “fantazmë” kapet pas gjashtë vitesh në Çeki

Shoferi i një veture gara misterioze, që ngjason me Ferrari, u kap nga policia çeke pas gjashtë vitesh prej kur automjeti u pa për herë të parë në autostradat e vendit nga automjetet e tjera.
Në vitin 2019, policia çeke filloi të merrte raporte për një makinë garash të kuqe në autostrada. Automjeti u filmua nga kamerat e mbikëqyrjes dhe autoritetet arritën edhe të gjurmonin të dyshuarin, por pasi shoferi gjithmonë qëndronte me helmetë që i mbulonte fytyrën, ishte e pamundur ta identifikonin, dhe çështja u mbyll për mungesë provash. Për gjashtë vitet e ardhshme, legjenda e shoferit fantazmë vetëm u rrit në këtë vend qendrore evropian, dhe policia pati vështirësi ta identifikojë.
Fatmirësisht, e diela e kaluar solli një kthesë – vetura garuese e kuqe u pa në një stacion karburanti pranë Dobrish, rreth 40 km jugperëndim të Pragës. Policia arriti të ndiqte shoferin deri në një pronë në fshatin Buk, 60 km nga kryeqyteti çek.
Fotografitë dhe videot nga kapja historike e shoferit të pakapshëm tregojnë veturën duke u rimorkiosur nga një automjet tjetër drejt shtëpisë private, me policinë pasardhëse afër. Kur iu kërkua të dilte nga makina, burri pa emër, 51 vjeç, i tha policisë të largohej sepse ishin duke shkelur pronën e tij. Pas disa minutash diskutim, ai pranoi të shoqërohej në stacionin policor për tu intervistuar.
Fatkeqësisht për policinë, i dyshuari refuzoi të përgjigjej në shumicën e pyetjeve që iu bënë, dhe djali i tij u tha gazetarëve lokalë se as ai dhe as familja nuk kishin dijeni për aktivitetet ilegale që policia i akuzon.
“Policia thuhet se na pa duke e rimorkiosur makinën Formula 1, që sipas tyre kishte vozitur me shpejtësi në autostradë pak minuta më parë – natyrisht ne nuk dimë asgjë për këtë,” tha djali.
I veshur me kostum të Formula 1 të kuqe dhe duke mbajtur helmeta, shoferi fantazmë i Çekisë mohoi që ndonjëherë të ketë drejtuar automjetin – një makinë Formula 2 e modelit Dallara GP2/08 që u përdor midis viteve 2008 dhe 2010 – në autostradë; dhe për faktin se të gjitha fotografitë dhe videot e mbledhura nga policia gjithmonë tregojnë shoferin me helmeta, është e pamundur të provohet që është i njëjti person.
“Makina gare e këtij tipi nuk lejohet ligjërisht të përdoret në rrugë sepse nuk përmbush kërkesa teknike legale. Makina Formula ka skaje të mprehta dhe nuk ka drita, sinjale kthese, targa, apo karakteristika të tjera të rëndësishme për sigurinë. Vozitja e makinës garuese ose automjeteve të ngjashme është e rrezikshme jo vetëm për shoferin vetë, por edhe për përdoruesit e tjerë të rrugës”, tha policia çeke në një deklaratë.
Nëse shpallet fajtor, shoferi fantazmë mund të përballet me gjobë prej 5,000 deri 10,000 korona çeke (rreth 200‑420 euro) dhe ndalim drejtimi prej gjashtë muajsh deri një viti. /