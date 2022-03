Shpargujt ulin shtypjen e gjakut dhe ruajnë linjën

Të pasur me përbërës që shërojnë, shpargujt qëmoti njihen si pastrues të organizmit.

Kjo perime me pak kalori është e pasur me vitamina B6, B9, A, C, K dhe E, kalcium, magnez, zink, selen, bakër, mangan, fosfor, hekur, fibra dhe proteina.

Pos kësaj, përmban edhe shumë krom, që pakësojnë ndjenjën e urisë, prandaj u sugjerohet atyre që kanë telashe me mbipeshën. Shpargujt stimulojnë hedhjen e helmeve, lehtësojnë urinimin, ulin kolesterolin në gjak dhe shtypjen e gjakut, si dhe përmirësojnë punën e zemrës.

Pasi janë të pasur me kalcium, zbutin humbjen e këtij minerali në eshtra.