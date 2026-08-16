Shpëtim dramatik i një gruaje

Ajo kërceu nga një lartësi e madhe dhe u kap në ajër nga një zjarrfikës
Të paktën pesë persona u plagosën në një zjarr që shpërtheu të premten në mëngjes në një ndërtesë 21-katëshe në Berlin, me një grua që u detyrua të hidhej nga një dritare për të arritur një zjarrfikës që ishte dy kate më poshtë.
Zjarri shpërtheu rreth orës 6:30 të mëngjesit sipas kohës lokale, në lagjen Friedrichshain të kryeqytetit gjerman. Sipas Daily Mail, filloi në një apartament në katin e 11-të dhe më pas u përhap në të 12-tin.
Videoja nga vendi i ngjarjes tregon një grua që del nga apartamenti dhe qëndron në një prag të ngushtë të ndërtesës, rreth 35 metra mbi tokë.
Pak larg nga vendi ku ndodhet gruaja, shihen flakë që dalin nga një dritare, ndërsa tym i dendur është mbledhur në fasadën e ndërtesës.
Fillimisht, gruaja përpiqet të mbahet nga pjesa e jashtme e ndërtesës dhe të zbresë poshtë te një zjarrfikës, i cili është rreth dy kate më poshtë në koshin e një kamioni me shkallë.
Ndërsa përpiqet të zbresë, këmbët e saj rrëshqasin dhe ajo zbulon se nuk mund ta arrijë në mënyrë të sigurt koshin. Më në fund ajo e lë veten të bjerë drejt pikës ku është zjarrfikësi, i cili arrin ta kapë si top.
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