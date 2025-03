Shtëpia e Bardhë mirëpret sot samitin dedikuar industrisë së kriptomonedhave

Trump do të presë aktorët e ekosistemit si Michael Saylor, CEO i MicroStrategy, Zach Witkoff, një prej themeluesve të biznesit kripto të vetë presidentit World Liberty Financial dhe CEO-n e Coinbase Brian Armstrong.

Elita e industrisë së kriptomonedhave do të takohet me presidentin Amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë ditën e sotme për të diskutuar sesi qeveria Amerikane do të implementojë vizionin e Trump për ta bërë vendin “kryeqytetin kripto të botës.”

CEO i Robinhood Vlad Tenev gjithashtu do tu bashkohet. Pjesëmarrësit presin që evenimenti të përqendrohet tek planet e Trump për të ndërtuar një rezervë strategjike që përmban Bitcoin dhe katër kriptomonedhat e tjera.

Ditën e Enjte Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për themelimin e rezervës duke i kërkuar Thesarit Amerikan të zhvillojë një strategji neutrale të buxhetit për blerjen e Bitcoin.

Samiti pritet të mbahet në 19:30 me orën tonë lokale. Mbajtja e këtij samiti u njoftua më 28 Shkurt. Aktorët e ekosistemit thanë se ishin optimistë për të punuar me një administratë që e sheh kripto-n si një klasë asetesh të zakonshme dhe shprehën shpresën për një proces të drejtpërdrejtë rregullator.