Shtyhet seanca ndaj dy të akuzuarve për spiunazh

Seanca gjyqësore ndaj dy të akuzuarve për spiunazh është shtyrë për datën 20 nëntor.
Kjo pasi, i akuzuari Bedri Shabani deklaroi se nuk është në gjendje të mirë shëndetësore.
Seanca pak më parë u ndërpre përkohësisht, ku ishte e ndaluar edhe prezenca e mediave.
Për shkak se u diskutua për gjendjen shëndetësore të të akuzuarit Bedri Shabani, me kërkesë të avokatit të tij Besnik Berisha.
Fillimisht, pas kthimit nga ndërprerja e përkohshme e seancës, kryetari i trupit gjykues, Rrahman Beqiri tha se Gjykata menjëherë ka kontaktuar Qendrën e Paraburgmit në Gjilan, ku përmes e-mailit ka kërkuar sqarime lidhur me gjendjen shëndetësore të të akuzuarit Bedri Shaban.
Ai tha se nga doktori i kësaj Qendre, Ngadhnjim Rexhepi, janë njoftuar se i pandehuri Shabani më 11 nëntor është lajmëruar për konsultë tek mjeku i burgut, ku edhe është vizituar me pretendimet për ankesën që kishte. Ka thënë se të akuzuarit i është rekomanduar terapi dhe konsulta tek specialistët përkatës.
Gjykatësi Beqiri tha se duke qenë se përgjigja ishte e mangët, Gjykata ka kontaktuar përmes telefonit me njësinë përkatëse të burgut për të kuptuar nëse Shabani është vizituar sot tek mjeku, andaj nga përgjigja rezulton se i akuzuari ka vizituar mjekun.