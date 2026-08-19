Si funksionojnë Canadair-ët për të shuar zjarret?

Avionët amfibë bartin 6 mijë litra ujë dhe e hedhin atë me saktësi mbi vatra
Vala e temperaturave të larta dhe thatësira e zgjatur, e kanë rritur ndjeshëm rrezikun e zjarreve pyjore në shumë vende të botës.
Kur flakët përhapen me shpejtësi dhe terreni e bën të vështirë ndërhyrjen nga toka, një nga mjetet më të rëndësishme janë avionët Canadair, të projektuar posaçërisht për luftimin e zjarreve.
Canadair është një avion amfib, pra një mjet që mund të fluturojë, të ulet në ujë dhe të marrë ujë drejtpërdrejt nga sipërfaqja e detit, liqeneve apo rezervuarëve.
Emri vjen nga kompania kanadeze Canadair, e cila nisi prodhimin e këtyre avionëve. Më pas kompania kaloi nën pronësinë e Bombardier Aerospace dhe më vonë të Viking Air, ndërsa emri “Canadair” mbeti në përdorim të përditshëm.
Avionët janë më shumë se 20 metra të gjatë dhe kanë një hapje krahësh mbi 28 metra. Pavarësisht përmasave, janë ndërtuar për të kryer manovra të shpejta dhe kthesa të forta, shpesh në lartësi shumë të ulëta.
Kjo i bën jashtëzakonisht të dobishëm kundër zjarreve, por njëkohësisht e bën pilotimin shumë të vështirë dhe kërkon trajnim të specializuar.
Pjesa e poshtme e avionit është projektuar ngjashëm me trupin e një varke. Dy pajisje të vendosura nën krahë dhe motorët e ngritur mbi trup i lejojnë avionit të marrë kontakt me ujin pa dëmtuar motorët.
Në bord ka edhe pajisje sigurie për raste emergjencash gjatë operacioneve në ujë. Avantazhi kryesor është aftësia për të mbushur rezervuarët gjatë fluturimit.
Avioni mund të marrë më shumë se 6 mijë litra ujë në rreth 12 sekonda. Ai fluturon shumë pranë sipërfaqes së ujit, zakonisht me shpejtësi rreth 130-150 kilometra në orë, dhe hap dy hyrje të posaçme në pjesën e poshtme. Uji futet me presion të madh dhe mbush shpejt rezervuarët.
Canadairët mund të përdorin gjithashtu një rezervuar me shkumë ose lëndë ngadalësuese, e cila përzihet me ujin kur zjarri është veçanërisht i vështirë për t’u kontrolluar. Kjo përzierje ndihmon në ngadalësimin e përhapjes së flakëve.
Ndërhyrja nuk është e rastësishme. Fillimisht ekipet tokësore vlerësojnë situatën. Nëse zjarri nuk mund të kontrollohet nga toka, kërkohet ndërhyrje ajrore.
Canadair-ët aktivizohen nga qendrat e koordinimit, të cilat përcaktojnë avionët më të afërt dhe burimin më të përshtatshëm të ujit. Ekuipazhi përbëhet nga dy pilotë.
Para ndërhyrjes ata marrin informacion mbi koordinatat e zjarrit, terrenin, pengesat, praninë e banesave dhe pozicionin e ekipeve tokësore. Më pas bëjnë një fluturim zbulues për të përcaktuar trajektoren më të sigurt.
Uji hidhet në vetëm pak sekonda, përmes disa portave të mëdha në pjesën e poshtme të avionit. Zakonisht synohet fillimisht pjesa e zjarrit ku flakët përparojnë më shpejt dhe më pas anët.
Në operacione të mëdha mund të përdoren disa Canadair njëri pas tjetrit. Në një mision të vetëm, një avion mund të kryejë dhjetëra hedhje uji. Megjithatë, puna nuk është gjithmonë e mjaftueshme për ta shuar zjarrin brenda një dite.
Flakët mund të vazhdojnë për disa ditë dhe operacionet ajrore ndërpriten gjatë natës, kur kushtet e shikimit dhe sigurisë bëhen shumë më të vështira.
Për këtë arsye, Canadair-ët mbeten një nga mjetet më të specializuara të luftimit të zjarreve: të fuqishëm, të shpejtë në reagim dhe të aftë të marrin ujë direkt nga burimi, por gjithmonë të varur nga kushtet e motit, terrenit dhe sigurisë së fluturimit. \tesheshi